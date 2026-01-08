Яхта и 15-летние русские девочки: раскрыты новые файлы Эпштейна

В рассекреченных документах по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружились детали, связанные с вербовкой несовершеннолетних девушек из России.

© Московский Комсомолец

В обнародованных Минюстом США стенограммах говорится, что на закрытые вечеринки Джеффри Эпштейна на яхте приводили 15-летних девушек из России, а его ближайшая соратница Гислейн Максвелл получала зашифрованные сообщения о «бесплатных занятиях» от 16-летних «преподавательниц».

Клинтон и Трамп засветились на странных мероприятиях Эпштейна

В материалах дела также упоминаются сведения о многократных поездках миллионера в Россию и о подозрительных финансовых операциях с переводами средств в российские банки, которые, как указано, осуществлялись на протяжении нескольких лет.

— У него есть учительница для тебя, чтобы научить тебя говорить по-русски. Ей два раза по восемь лет. Не блондинка. Уроки бесплатные, и первый можно получить сегодня, если позвонишь, — цитирует один из документов Telegram-канал Baza.

Ранее стало известно, что Джеффри Эпштейн хранил в своем шкафу в Нью-Йорке мужскую шапку с надписью «Барин» на русском, головной убор в виде короны, а также лапти и валенки.

Кроме того, американские правоохранители нашли в сейфах Эпштейна 230 российских рублей наличными — тремя купюрами по 10 рублей и двумя — по 100.