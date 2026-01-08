Минобороны Дании подтвердило готовность ударить по контингенту США

Королевский указ от 1952 года, предусматривающий возможность открыть огонь на поражение в случае вторжения в Гренландию, остается в силе. Об этом со ссылкой на Минобороны Дании напоминает газета Berlingske.

Издание рассказывает, что директива по обороне Гренландии остается актуальной. Согласно королевскому указу, военнослужащие, защищающие остров, могут немедленно открывать огонь на поражение без предупреждения высшего руководства.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в НАТО и европейских политиков и дипломатов сообщило, что у Европейского союза есть планы по отправке войск на Гренландию из-за США, которые якобы могут напасть на входящую в состав Датского королевства территорию.

Также издание рассказало, что в ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его претензий на Гренландию.