Рассекречен спор Путина с Бушем за день до вторжения США в Ирак

Американская исследовательская организация «Архив национальной безопасности» опубликовала рассекреченные стенограммы переговоров президента России Владимира Путина и экс-главы США Джорджа Буша-младшего перед вторжением США в Ирак. Буш-младший позвонил Путину за день до операции и получил совет «не подменять силу закона законом силы».

В стенограммах также подробно описываются сохраняющиеся «раздражающие факторы» в «альянсе» (как его называет Буш) России и США, включая настойчивое стремление Штатов продолжать испытания систем противоракетной обороны (тем самым подрывая Договор об ограничении систем ПРО), противодействие России расширению НАТО и «некоторые последствия холодной войны», такие как поправка Джексона-Вэника, ограничивавшая торговлю с Россией (в отличие от режима наибольшего благоприятствования для Китая).

Путин заверил Буша-младшего, что Россия не будет разжигать «антиамериканскую истерию» ни по одной из этих проблем. В целом рассекреченные документы свидетельствуют о беспрецедентном сотрудничестве России и США в области ядерного нераспространения, а также в противодействии ядерным амбициям Ирана и Северной Кореи.

Вскрылась правда об обещаниях, которые США дали Путину

Стенограммы включают в себя и «все более сложные» разговоры, предшествовавшие вторжению США в Ирак в марте 2003 года, в которых Путин выступал против военных действий, но осторожно выстраивал переговоры с Бушем, чтобы сохранить хорошие отношения и продолжить сотрудничество в борьбе с терроризмом, подчеркивают исследователи.

В телефонном разговоре от 18 марта 2003 года Путин «читает Бушу лекцию о законности операции»:

«Вы сказали, что цель - смена режима; однако это не предусмотрено ни уставом ООН, ни международным правом… Самое важное, и я уже говорил об этом, - это то, что мы не должны подменять международное право законом силы».

Стенограммы разговоров Путина и Буша-младшего стали достоянием общественности в результате иска, поданного «Архивом национальной безопасности» к Национальному управлению архивов США.

Весной 2003 года США вторглись в Ирак с целью свержения Саддама Хусейна. США обвинили власти Ирака в связях с международным терроризмом, назвав одной из своих главных целей поиск и уничтожение оружия массового поражения.

Перед своими первыми президентскими выборами нынешний президент США Дональд Трамп называл вторжение в Ирак «большой ошибкой» и результатом обмана со стороны американской разведки. Он отмечал, что разведка «лгала», заявляя о наличии у Ирака оружия массового поражения.