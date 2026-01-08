Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что энергетическое сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих стран. Ее слова приводит РИА Новости.

Это заявление было ответом на слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о том, что президент США Дональд Трамп одобрил законопроект об усилении санкций. Цель закона — оказать давление на Китай, Индию и Бразилию, чтобы заставить их прекратить закупать российскую нефть.

«Нормальное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против какой-либо третьей стороны, оно не должно подвергаться вмешательству или влиянию», — сказала Мао Нин.

По ее словам, КНР последовательно выступает против незаконных односторонних ограничений.

