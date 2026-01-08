Опубликована карта стран, которым Трамп угрожает войной

Президент США Дональд Трамп привел мир в состояние повышенной готовности, пригрозив странам в разных уголках планеты военными действиями, пишет Axios. Портал составил карту стран, которым когда-либо угрожал Трамп.

После захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро Трамп заявил, что следующими целями США могут стать несколько стран Латинской Америки. Трамп сослался на «доктрину Донро» - переименованную в его честь версию доктрины Монро, стратегии внешней политики США, которую в 1823 году представил пятый президент страны Джеймс Монро.

Доктрина Монро включала идею провозглашения всего американского континента зоной, закрытой для вмешательства со стороны других стран. Трамп пошел еще дальше и начал угрожать захватом некоторым государствам, отмечает Axios.

Венесуэла

Захват Мадуро был лишь началом, подчеркивает издание. Администрация Трампа начала планировать прямой контроль над продажей венесуэльской нефти и доходами от нее.

Гренландия

«Многолетние потуги» Трампа заполучить Гренландию вновь привлекли внимание по всему миру после захвата Мадуро. Администрация Трампа стремится получить контроль над этой самоуправляемой датской территорией для реализации своей внешнеполитической стратегии. Лидеры Гренландии и Дании решительно выступили против планов Трампа.

Куба

Что касается Кубы, Трамп, похоже, относится к идее вмешательства США в дела острова довольно прохладно. Он заявил, что страна может пасть по ее собственной вине.

Колумбия

Трамп пригрозил военными действиями в Колумбии, назвав расположенные в стране кокаиновые фабрики целями в рамках войны США с наркотиками. Трамп указывал на президента Колумбии Густаво Петро, союзника Мадуро, как на угрозу, неоднократно заявляя, что ему нужно «остерегаться».

Когда Трампа спросили о возможном военном вмешательстве США в Колумбии, он ответил просто: «Мне это кажется вполне разумным».

Мексика

В течение последнего десятилетия у Трампа были непростые отношения с Мексикой и ее народом, начиная с его первого срока. По версии Axios, военные действия против Мексики не исключены.

«С Мексикой нужно что-то делать», - заявил Трамп в недавнем телеэфире.

Большая часть претензий Трампа связана с поставками смертельно опасного наркотика фентанила. По данным американских властей, фентанил обычно поступает в США из Китая через Мексику.

Вэнс рассказал о жадности Трампа

Иран

За день до ареста Мадуро Трамп открыто пригрозил Ирану, заявив, что США «готовы к бою» и вмешательству в ситуацию в Иране на фоне начавшихся в стране протестов. В июне Трамп бомбил Иран во время 12-дневной войны, которая затормозила иранскую ядерную программу, отмечает Axios.

Канада

Трамп на протяжении нескольких месяцев намекал, что Канада должна стать «51-м штатом» США. Он даже пообещал защитить Канаду с помощью новой американской системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Несмотря на неоднократные угрозы, власти Канады ясно дали понять, что страна не заинтересована в присоединении к США. Трамп ни разу не поднимал вопрос о Канаде после ареста Мадуро.

Панама

В начале своего второго срока Трамп заявил, что США должны контролировать Панамский канал. Основным пользователем Панамского канала являются США, за ними следует Китай. С 2000 года водный путь принес в государственную казну Панамы более 30 миллиардов долларов, в том числе почти 2,5 миллиарда в последнем финансовом году.

Нигерия

Угрозы Трампа в адрес Нигерии достигли критической точки, когда США в католическое Рождество нанесли удар по нигерийской территории, контролируемой террористами. За несколько месяцев до этого Трамп обвинил Нигерию в преследованиях христиан.

Сирия

В декабре Трамп нанес несколько крупномасштабных авиаударов по Сирии, перед этим пригрозив стране местью за гибель двух американских солдат.

Никарагуа

Сенатор Рик Скотт (республиканец от штата Флорида) 7 января намекнул, что Никарагуа может стать еще одной страной, на которую нацелятся США.