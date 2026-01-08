Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала на брифинге захват Соединенными Штатами танкера "Маринера" в Северной Атлантике, шедшего под флагом России. Она назвала это серьезным нарушением международного права.

"Произвольное задержание Соединенными Штатами судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права", - приводит РИА "Новости" слова китайского дипломата.

Опубликовано видео захваченного российского танкера Marinera

Мао Нин добавила, что Китай выступает против действий, который посягают на суверенитет и безопасность других стран.

Минтранс РФ накануне заявлял, что танкер получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря. Береговая охрана ВМС США преследовала танкер и накануне около 15:00 высадилась на его борт, после чего связь с танкером была потеряна. Белый дом заявил, что экипаж, среди которого по данным МИД РФ могут быть россияне, будет осужден. США обвиняют танкер в нарушении эмбарго на перевозку нефти из Венесуэлы. Танкер, который ранее носил имя Bella 1, был включен в санкционный список США.