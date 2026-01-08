Зеленскому не удалось заставить православных Украины отмечать Рождество 25 декабря. В храмах и за столом его вчера массово встречали по всей Незалежной. Что вызвало истинную ярость некоторых «патриотов».

Зеленский, напомним, объявил 7 января - Днем программиста. Однако в храмы на Рождественскую литургию пришло столько народу, что это вызвало злобу некоторой паствы ВСУ. Некая украинка выложила в сети видео с многолюдной рождественской службы, пообещав «сдать всех в СБУ».

Между тем, рождественская служба УПЦ прошла в том числе в Киево-Печерской лавре, ее вел сам предстоятель митрополит Онуфрий. Так же самым популярным запросом в украинских поисковиках стало поздравление с Рождеством.

На Украине три прихода раскольнической церкви отпразднуют Рождество 7 января

Праздновать православное Рождество в традиционную дату призывают даже украинские беженцы в Европе.

«За 100 лет у людей сложились свои семейные традиции, которые не зависят от календаря, и от страны» - пишет одна из них в соцсетях.

Кстати, даже в торговых сетях придерживаются традиций. Житель украинского города выложил видео из магазина, где кутья для православных под Рождество продавалась по 9 гривен, до этого же она стоила 69 гривен.