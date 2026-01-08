Наступивший 2026 год может стать временем начала масштабного вооруженного конфликта в Европе, вероятность которого достигла критической отметки. Аналитики предупреждают, что мир окончательно вернулся к доктрине «сфер влияния» времен холодной войны. В то время как администрация Дональда Трампа сосредоточила ресурсы на Западном полушарии, включая военную операцию в Венесуэле, европейский континент оказался в уязвимом положении. Эксперты прогнозируют, что столкновение может принять форму разрушительной гибридной войны: от спланированных авиакатастроф над крупнейшими аэропортами до подводных ядерных взрывов, способных вызвать смертоносное цунами.

© Московский Комсомолец

Директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в своей публикации на портале UnHerd подчеркивает необратимость текущих процессов: «2026 год может стать первым на моей памяти с нешуточной вероятностью масштабной войны в Европе, и риски лишь обостряются. Вторжение Дональда Трампа в Венесуэлу и арест Николаса Мадуро — ярчайшие свидетельства того, что геополитика вернулась к доктрине сфер влияния».

Начальник штаба обороны Великобритании сэр Ричард Найтон прямо призвал соотечественников готовиться к реальным боевым действиям:

«Сыновья и дочери, коллеги, ветераны. Всем нам предстоит сыграть свою роль: созидать, служить и, при необходимости, сражаться».

Напряженность в Европе нарастает на фоне милитаристских заявлений лидеров НАТО. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее призвал готовиться к войне таких масштабов, какие пережили прошлые поколения. Ситуация усугубляется тем, что европейские правительства используют военную риторику как способ отвлечь электорат от глубоких внутренних провалов, включая крах сельскохозяйственной политики.

При этом издание отмечает, что Европа фатально переоценивает себя и недооценивает экономическую стойкость России.