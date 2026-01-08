США охватили протесты

Вечером 7 декабря в разных городах США начались стихийные протесты из-за убийства женщины сотрудником иммиграционной и таможенной службы (ICE). Об этом сообщает CNN.

37-летняя Рене Николь Гуд, гражданка США и мать 6-летнего ребенка, была убита во время антимигрантского рейда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Гуд выступала в качестве наблюдателя за рейдом.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм встала на защиту агента ICE, заявив, что Гуд пыталась переехать офицера на машине. Однако представители штата и городские власти опровергли утверждения, что выстрелы были произведены в порядке самообороны.

После стрельбы на месте происшествия быстро собрались протестующие, которые начали скандировать: «Позор! Позор! Позор!» и «ICE вон из Миннесоты!». Некоторые из них столкнулись с хорошо вооруженными федеральными агентами в противогазах, которые применили против демонстрантов химические вещества.

Протесты в других городах США начались после того, как администрация Дональда Трампа объяснила убийство женщины «самообороной». Сами силовики снимали конфликт с Гуд на видео, оно попало в СМИ.

Политолог рассказал, приведут ли протесты к гражданской войне в США

«Они пытаются представить это как акт самообороны. Посмотрев видео лично, я хочу прямо сказать всем: это полная чушь»,- заявил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз также осудил стрельбу, назвав ее «совершенно предсказуемой» и «совершенно предотвратимой». Уолз призвал всех участников протестов сохранять мирный характер акций, добавив, что он привел Национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.

Уолз заявил, что в течение нескольких недель предупреждал, что операции ICE в его штате представляют угрозу общественной безопасности.

Примечательно, что район, в котором была застрелена Гуд, находится всего в 1,6 километра от места убийства Джорджа Флойда полицейским Дереком Шовином в мае 2020 года. То убийство спровоцировало массовые протесты движения Black Lives Matter во время первого президентского срока Трампа.

Трамп в своем блоге заявил, что убитая женщина была «профессиональной провокаторшей». Он в целом возложил вину за произошедшее на «радикальных левых».

В результате рейдов против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе и Сент-Поле, «городах-близнецах», были задержаны тысячи человек, а между сотрудниками ICE и протестующими произошли ожесточенные столкновения.

В Миннеаполисе проживают тысячи американцев сомалийского происхождения, которые в последнее время стали мишенью антииммиграционной риторики администрации Трампа. В частности, их обвинили в злоупотреблении федеральными субсидиями по уходу за детьми из малообеспеченных семей.

Администрация Трампа серьезно активизировала усилия по депортации нелегальных мигрантов, выделив 75 миллиардов долларов ICE в течение следующих четырех лет. Благодаря этому финансированию ICE стала самым обеспеченным ресурсами правоохранительным органом США. Бюджет службы значительно превосходит военные бюджеты большинства стран мира.