Опубликовано видео захваченного российского танкера Marinera

Захваченный российский танкер Marinera в сопровождении американского патрульного корабля сняли на видео. Кадры опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

7 января американские военные захватили в Северной Атлантике танкер Marinera, который несколько недель шел под российским флагом после того, как смог прорваться через морскую блокаду Венесуэлы.

Бонди: Минюст США после захвата танкера "Маринера" отслеживает другие суда

Российские власти заявили, что судно имело временное разрешение на плавание под флагом РФ, а также подтвердили, что на борту танкера находятся россияне.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News назвал захваченное судно «фальшивым российским танкером».