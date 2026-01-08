На Украине продлили школьные каникулы из-за блэкаута

В Днепропетровске (украинское название — Днепр) из-за блэкаута школьные каникулы продлили до 11 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на заявление в мэрии.

Также в городе не работает электротранспорт. Отмечается, что часть области по-прежнему остается без света. Местные жители получают сообщения от энергокомпании, что свет начнут включать ближе к вечеру четверга, 8 января.

Вечером 7 января в Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии после ударов дронов-камикадзе «Герань-2». Работа всех ТЭЦ и подстанций была остановлена в Днепропетровской области.

До этого во Львове от электроснабжения была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.