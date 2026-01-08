Кэндис Оуэнс выдвинула новые обвинения в адрес Брижит Макрон

Американская активистка ультраправых взглядов Кэндис Оуэнс заявила, что первая леди Франции Брижит Макрон в прошлом была военнослужащим, который изнасиловал несовершеннолетнюю студентку. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на блог Оуэнс.

В своей публикации Оуэнс в очередной раз назвала Брижит Макрон «Жан-Мишелем Тронье» и заявила, что он был замешан «в действительно зловещих делах» во время своей службы в армии.

Оуэнс назвала Брижит Макрон «опасной психопаткой». По ее мнению, первая леди Франции «каждый день просыпается, надевает парик, наносит помаду и тушь и объявляет войну тем, кто знает ее истинную личность».

Жена Макрона рассмешила публику: какую обувь выбрала первая леди Франции для визита в Монако

Летом 2025 года супруги Макрон подали против Оуэнс иск в суд американского штата Делавэр. В 219-страничной жалобе утверждалось, что она подвергла их «кампании глобального унижения».

В начале 2025-го Оуэнс начала распространять информацию, что первая леди Франции - на самом деле мужчина, и личность Брижит якобы присвоил себе ее брат Жан-Мишель Тронье. В иске приводится ряд доказательств, опровергающих заявления Оуэнс, включая фотографии юной Брижит, опубликованное в газете объявление о ее рождении и тот факт, что она родила троих детей от своего первого мужа.

В конце октября в Париже прошли судебные разбирательства по делу десяти человек, обвиняемых в киберпреследовании Брижит Макрон. Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет обвиняются в многочисленных злонамеренных комментариях относительно пола и сексуальной ориентации первой леди, а также в спекуляциях на ее 25-летней разнице в возрасте с мужем.

Брижит Макрон не присутствовала на заседании, но суд заслушал показания о том, как преследования привели к «серьезному ухудшению ее физического и психического здоровья». Дочь Брижит Макрон Тифен Озьер рассказала в суде, что внукам первой леди пришлось столкнуться с жестокими насмешками в школе.