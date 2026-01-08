Карлсон призвал США прекратить «прокси-войну» против России

Американский ведущий Такер Карлсон призвал США завершить «прокси-войну» с Россией на Украине и прекратить поддерживать «неизбранного лидера» Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подкаст Карлсона.

По мнению Карлсона, затягивание украинского конфликта не отвечает и никогда не отвечало национальным интересам США. Ведущий подчеркнул, что настало время для стабилизации отношений с Россией.

«Нет никаких причин обращать внимание на неизбранного лидера Украины… Нет никаких аргументов в пользу продолжения прокси-войны, а именно ею и является конфликт между Соединенными Штатами и Россией», - заключил Карлсон.

В декабре 2025 года администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую стратегию национальной безопасности. Документ закрепляет принципы и приоритеты американской внешней и оборонной политики.

Такер Карлсон назвал Россию ключевой страной для США

В документе обозначен отказ США от стремления к глобальному доминированию. Доктрина концентрируется на Латинской Америке и Азии, а Европа и Ближний Восток отходят на второй план.

США при Трампе планируют остановить расширение НАТО и «восстановить стратегическую стабильность» с Россией. Украинскому кризису в документе посвящен лишь один абзац. В нем подчеркивается, что США стремятся к скорейшему завершению боевых действий и экономическому восстановлению.