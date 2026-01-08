В Британии рассказали, как Трамп принес еще одну победу Путину

Военной операцией в Венесуэле и заявлениями о захвате Гренландии президент США Дональд Трамп принес еще одну победу российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.

© Газета.Ru

По словам Кларка, единственный способ урегулировать ситуацию вокруг Гренландии – использовать дипломатический подход. Дания не хочет, чтобы дело дошло до конфронтации, поскольку она потерпит «очень сокрушительное поражение», указал эксперт.

Если бы США действительно захотели бы отправить войска, «гренландцы практически ничего не смогли бы с этим сделать», констатировал аналитик.

В условиях нынешней разобщенности на Западе больше всего от складывающейся ситуации выигрывает президент России Владимир Путин, сказал он. Для него риторика Трампа – «еще одна победа», считает Кларк.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает несколько вариантов присоединения Гренландии, включая силовой. Она напомнила, что Трамп «ясно дал понять», что приобретение Гренландии является приоритетом нацбезопасности США и «жизненно важно для сдерживания противников в арктическом регионе».

