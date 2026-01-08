В Турции предрекли скорое свержение Зеленского

Турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата заявил, что украинцы могут попытаться сместить президента Владимира Зеленского, поскольку он сдал Украину империализму. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если бы Киев не разорвал дипломатические отношения с Москвой, он бы выиграл.

«Я не удивлюсь, если украинский народ устроит переворот против Зеленского. Я верю, что народ, который сразил Гитлера, в конце концов спросит с него за все», — сказал он.

Ранее Зеленский оценил готовность мирного плана, согласованного с США и ЕС, на 90 процентов. Что касается гарантий безопасности, то они, по словам политика, полностью готовы. В то же время главным камнем преткновения по-прежнему остается территориальный вопрос. Другим препятствием для заключения мирного соглашения является пункт о выводе украинских войск с Донбасса, на чем настаивает Россия.