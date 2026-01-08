Политолог предрек, в какие страны Трамп может вторгнуться после Венесуэлы

США после спецоперации по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале 2026 года могут обратить внимание на другие, по их мнению, «враждебные режимы» в западном полушарии. Наиболее вероятная следующая цель американцев — Куба. Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«В Венесуэле была ограниченная по масштабам спецоперация, не более того. И подобные спецоперации они будут проворачивать во враждебных им странах. Это как раз Куба, Венесуэла, Иран, где, в принципе, договориться вообще никак не получится», — объяснил эксперт в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, Вашингтон фактически обозначил новый формат применения силы — отказ от масштабных вторжений в пользу ограниченных, но точечных операций на территории отдельных государств. Это отличается от прошлых военных действий американцев, которые проходили, например, в Афганистане или Ираке.

При этом Блохин подчеркнул, что Куба, несмотря на политическую значимость для США, уступает Венесуэле по уровню ресурсной привлекательности. В зону особого интереса, по его словам, также попадают Мексика, Панама или, например, Гренландия. Говоря о последней, Блохин отметил, что США вряд ли пойдут на открытое силовое вторжение, но сделают ставку на расширение военной инфраструктуры.

Вашингтон провел внезапную военную операцию в Венесуэле в начале января. По данным аналитиков, сама операция заняла от получаса до нескольких часов. За это время был успешно захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро. В настоящий момент тот находится в изоляторе США.