WSJ вскрыла подлый план Трампа в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп разрабатывает план установления контроля над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Его конечная цель — ослабить влияние России и Китая в Венесуэле. Также администрация Трампа ставит себе цель — добиться снижения цены нефти до 50 долларов за баррель и удешевить энергоресурсы для американских потребителей. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Президент Трамп и его советники планируют масштабную инициативу по доминированию в нефтяной отрасли Венесуэлы на долгие годы... Президент заявил своим помощникам, что считает, что его усилия могут помочь снизить цены на нефть до предпочтительного уровня — 50 долларов за баррель», — пишет The Wall Street Journal.

Раскрыто два жестких инструмента политика Трампа

Предполагается, что США смогут контролировать значительную часть добычи и экспорта нефти Венесуэлы, а также создать совместные предприятия с участием американских компаний. Газета указывает, что цена ниже 50 долларов за баррель может сделать добычу нефти нерентабельной для многих компаний. Такой уровень цен также может уничтожить в США добычу сланцевой нефти.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил об ударах США по гражданским и военным объектам в Каракасе и назвал это военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. Трамп позже подтвердил эти удары, объявил о вывозе президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в США и их помещении в изолятор в Нью-Йорке. Он заявил, что временное управление страной возьмут на себя США и рассчитывает добиться от Каракаса компенсаций для американских нефтяных компаний, которые, по его словам, направят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Подробнее — в материале URA.RU.