Психиатр поставил Трампу диагноз после нелепых кривляний на сцене

Странные гримасы Трампа в прямом эфире являются не когнитивными нарушениями, а эпатажностью и нарциссизмом президента США. Об этом заявил психиатр Василий Шуров.

«Это нарциссизм. Ему нравится быть в центре внимания. Он любит и подурачиться, и эпатировать, и все время танцевать не к месту. Это такой его имидж: нарциссический, эпатажный, если хотите, хайпожорный. Постоянно пишет какие-то спорные твиты, исполняет танцы, кого-то передразнивает, кому-то угрожает», — рассказал Шуров в интервью Life.ru.

Трамп неожиданно начал кривляться и издавать странные звуки на конференции

Врач пояснил, что такое поведение не следует считать проявлением старческой деменции — при этом заболевании симптомы выглядят иначе. В качестве примера он привел предшественника Дональда Трампа, 46-го президента США Джо Байдена, у которого, по его словам, действительно наблюдались признаки возрастного слабоумия: чтение по бумаге и попытка пожать руку отсутствующему человеку.

Шуров заявил, что Трамп представляется опасным не из ‑за психического заболевания, а из ‑за стремления импровизировать ради привлечения внимания. Он напомнил, что после 60 лет у всех уменьшается объем мозговой ткани, а Трампу уже 80, поэтому контроль над поведением у него ослаблен. При этом Трамп не принимает решения в одиночку, а для публичной политики такое поведение в целом допустимо. Шуров подчеркнул, что в важных ситуациях президент США остается серьезным, собранным и умеет добиваться нужного результата.