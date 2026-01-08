Американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Duran назвал жалким зрелищем заявления европейцев о Венесуэле и Гренландии.

Он напомнил, что за последний год США бомбили семь стран, и ни в одном из случаев не было поддержки ООН и даже попытки Вашингтона заручиться подобной поддержкой. Однако почти всегда реакция была одинаковой, лидеры Европы не хотели комментировать ситуацию или заявляли, что не знают о происходящем.

Сакс добавил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер призывал выяснить мнение Соединенных Штатов. Он назвал главу правительства «самым жалким политиком в истории британской политики».

«У нас есть Евросоюз, который официально заявляет, что это было нелегитимное правительство, а потом они говорят: «Боже мой, посмотрите, что он говорит о Гренландии, это незаконно! Это просто жалкое зрелище», — заключил экономист.

6 января европейские лидеры сплотились вокруг Дании и призвали американского лидера Дональда Трампа уважать границы на фоне интереса США к Гренландии. Документ с соответствующим содержанием подписали главы Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании. Они предупредили, что существующие границы не подлежат обсуждению.