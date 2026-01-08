Вэнс обвинил Данию в неспособности защитить Гренландию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что Дания не справилась с обеспечением безопасности Гренландии и её роли в глобальной системе обороны.

По его словам, европейские страны, включая Данию, не сделали всего необходимого для того, чтобы остров оставался надёжным элементом мировой безопасности и противоракетной обороны.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на обвинения демократов в адрес президента Дональда Трампа, заявил, что американский лидер «жаден до службы американскому народу».

Вэнс рассказал о жадности Трампа

Ранее Вэнс заявил, что захваченный танкер «Маринера» притворялся российским.