Вэнс рассказал о жадности Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на обвинения демократов в адрес президента Дональда Трампа, заявил, что американский лидер «жаден до службы американскому народу».

В интервью телеканалу Fox News он пояснил, что такая «жадность» выражается в стремлении Трампа отстаивать интересы Америки, что, по его мнению, и является главным ожиданием от главы государства.

Вэнс заявил, что захваченный танкер «Маринера» притворялся российским

Напомним, что 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк.

Ранее Вэнс заявил, что захваченный танкер «Маринера» притворялся российским.