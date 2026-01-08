Вэнс заявил, что захваченный танкер «Маринера» притворялся российским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный американскими силами танкер «Маринера» использовал ложную российскую идентификацию для обхода санкционных ограничений.

В интервью телеканалу Fox News он назвал судно «фальшивым российским нефтяным танкером», чей экипаж пытался выдать себя за российский, чтобы избежать действия санкционного режима.

США хотят предъявить уголовные обвинения членам экипажа судна «Маринера»

Ранее Европейское командование Вооружённых сил США сообщило о задержании в Северной Атлантике танкера «Маринера» за нарушение американских санкций. Министерство транспорта России, в свою очередь, осудило действия США, указав, что высадка военных на судно в открытом море противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

