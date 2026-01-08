НАТО потеряет смысл из-за действий Трампа в Гренландии

Заявления о возможной покупке Гренландии ставят под угрозу сам смысл существования НАТО в случае конфликта вокруг острова. Об этом пишет американская газета Washington Post.

© РИА Новости

«Применение положения устава НАТО о коллективной обороне, известного как статья 5, согласно которой нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех, требует единогласия всех 32 союзников. Соединенные Штаты, конечно, отвергнут любую просьбу Дании о помощи, что фактически нейтрализует договор», — говорится в сообщении издания.

В подобной ситуации у европейских членов альянса фактически не останется возможности принудить США к выполнению союзнических обязательств. По оценке издания, Европа слишком зависима от Вашингтона в военной сфере и в вопросах безопасности, а также экономически.

Никто из европейских стран не пойдет на прямое военное противостояние вокруг Гренландии. Однако уже сама перспектива такого конфликта ведет к деградации трансатлантического союза, «если не к его концу», отмечает издание.