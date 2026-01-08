Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп якобы дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сенатора Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По словам Грэм, голосование по законопроекту может пройти уже на следующей неделе.

До этого американский аналитик Скотт Риттер заявил о неожиданном эффекте санкций против России. Он отметил, что антироссийские санкции спасли РФ, подтолкнув страну к более независимой политике и избавили Москву от возможной западной агрессии.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск призвал оказывать большее санкционное давление на Россию ради мирного урегулирования конфликта на Украине.