Вскрылась правда об обещаниях, которые США дали Путину

Экс-президент США Джордж Буш-младший во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Шанхае в октябре 2001 года заявлял, что Россия и США не рассматривают друг друга как угрозу. Тогда же он заявлял, что Вашингтон не стремится к ядерному превосходству. Об этом стало известно из рассекреченных документов правительства США. По итогу ни одно из этих обещаний так и не было исполнено.

«Мы должны достичь договоренностей по наступательным вооружениям, по обороне, по распространению и по нашим экономическим отношениям, и остальной мир последует за нами. Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас», — заявлял Буш-младший Путину еще в 2001 году.

Тогда же он говорил и о том, что США не стремятся к ядерному превосходству. Рассекреченные документы афишировала исследовательская организация National Security Archive.

В настоящий момент отношения между США и Россией остаются неопределенными. Американская администрация при президентстве Джо Байдена придерживалась более негативного отношения к России. После повторного прихода к власти Дональда Трампа отношения между странами стали более лояльными. Тем не менее, помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что пока рано говорить о значимых изменениях в этом ключе.

Что касается ядерного оружия, Вашингтон продолжает его наращивать. Только в 2025 году США разместили несколько ядерных бомб в Великобритании, впервые за 17 лет.