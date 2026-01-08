Трамп выводит США из 66 международных организаций
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые, по оценке администрации, больше не отвечают американским интересам. Об этом сообщил Белый дом в официальном заявлении.
Согласно документу, всем исполнительным департаментам и агентствам США поручено прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры, действующих под эгидой Организации Объединённых Наций.
"Сегодня президент Дональд Дж. Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше не служат интересам Америки", - говорится в заявлении.
