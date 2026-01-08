Глава МИД Венгрии сделал заявление о «коалиции желающих» и войне с Россией

«Коалиция желающих» в ходе встречи в Париже сделала новый шаг к конфликту с Российской Федерацией. Об этом в социальной сети X заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, «коалиция желающих» выдвинула очередное предложение, которое «еще больше приближает Европу к прямому противостоянию с РФ».

«Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией», — написал министр.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

По словам премьера Польши Дональда Туска, договоренности о конкретных гарантиях безопасности для Украины от каждой страны пока находятся только на уровне «черновиков».

