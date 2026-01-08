Трамп выступит с обращением в годовщину начала СВО

Президент США Дональд Трамп получил официальное приглашение выступить с ежегодным посланием «О положении страны» перед совместным заседанием Сената и Палаты представителей 24 февраля 2026 года. Об этом объявил спикер нижней палаты Майк Джонсон.

«Для меня большая честь пригласить президента Трампа выступить с посланием «О положении страны» 24 февраля 2026 года», — написал законодатель на своей странице в соцсети X.

Ежегодные обращения президента к обеим палатам Конгресса традиционно используются для оценки текущей ситуации в стране, а также для обозначения ключевых приоритетов внутренней и внешней политики на предстоящий период.