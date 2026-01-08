Новая декларация «коалиции желающих» о размещении военных на Украине вряд ли поспособствует достижению мира. С таким прогнозом выступили авторы статьи журнала The Spectator.

«На первый взгляд, это кажется хорошо разработанной схемой прекращения конфликта на Украине. Но есть по меньшей мере три очевидные проблемы», — указано в материале.

По словам авторов, «неясно, располагают ли Великобритания и Франция необходимыми военными ресурсами для выполнения обещаний». Также нет оснований полагать, что уклончивые обязательства Штатов заслуживают доверия. Журналисты также указали на якобы ненадежность позиции США в этом вопросе.

В Британии видели «бесчисленные доказательства того, что они совсем не "защищают интересы Украины"». Штаты будут действовать в соответствии со своими интересами, указано в статье.

Ранее в МИД России заявили, что в планах «коалиции желающих» нет и намека на прекращение конфликта. Также Родион Мирошник отметил, что Киев не в состоянии самостоятельно ни содержать 800-тысячные военные формирования, ни обеспечивать их вооружением.

Также ранее стало известно, что США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже.