В Гренландии заявили, что остров нуждается в США

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что остров и Соединённые Штаты нуждаются друг в друге, особенно в вопросах безопасности в Арктике.

В интервью гренландской газете Sermitsiaq она выразила надежду, что предстоящая встреча с американским госсекретарём Марко Рубио поможет нормализовать отношения, восстановить взаимное доверие и продолжить прямое сотрудничество между Гренландией и США.

В Белом доме усомнились в праве Дании на Гренландию

Моцфельдт также отметила, что Гренландия намерена выяснить причины агрессивных заявлений Вашингтона в свой адрес, и подчеркнула, что диалог должен быть продолжен для стабилизации ситуации. Встреча с Рубио будет проведена совместно с главой МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

Ранее Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе планирует обсудить с властями Дании ситуацию вокруг Гренландии, отвечая на вопрос о возможности исключения военного сценария.