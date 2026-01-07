Фицо раскрыл, кто виновен в мучениях народа Украины

Многомиллионные кредиты Киеву со стороны Евросоюза только продлевают мучения украинского народа, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет «Лента.ру».

Ранее так называемая «коалиция желающих» в ходе встречи в Париже обсудила ряд мер, направленных на поддержку Украины.

«Если «коалиция желающих» выступает за выдачу очередного военного кредита Украине на 90 миллиардов евро, то Словакия в этом помешать им не может, но, как глава правительства, я обеспечил то, что Словакия в кредите участвовать не будет», — подчеркнул Фицо.

Глава правительства уточнил, что такие же решения приняли Венгрия и Чехия. Он добавил, что «любые военные кредиты только продлевают страдания на Украине».

Ранее сообщалось, что в 2024-2025 годах позиция ряда европейских стран по вопросам урегулирования кризиса на Украине существенно изменилась — они исключили поставки вооружений и военной техники, сосредоточились на дипломатических методах решения конфликта.

Вместе с тем, Британия, Франция, Германия, скандинавские страны продолжают поставки Киеву САУ, танков, дронов, комплексов ПВО, стрелкового оружия, амуниции, армейских пайков. Также на фронте была замечена итальянская и турецкая бронетехника.