На Украине возникли перебои с электроснабжением

На Украине возникли дополнительные перебои с электроснабжением из-за резкого похолодания. Об этом сообщила премьер-министр республики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, ожидается, что ночью температура опустится до -20°C, днем — до -10°C.

«Ожидайте ухудшения погодных условий на Украине с завтрашнего дня по всей стране. Циклон войдет в страну через Черновцы и Ивано-Франковскую область около 4:00», — написала Свириденко.

Она добавила, что на заседании правительства страны был принят ряд решений, чтобы все соответствующие службы были подготовлены к погоде и могли вовремя предоставить помощь.

5 января замминистра энергетики Украины Александр Вязовченко заявил, что жители Черниговской и Харьковской областей остались без света.

Также он рассказал, что за прошлую неделю зафиксировали около 100 случаев повреждения электрических сетей. Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, отметил Вязовченко.