На Украине задумались об урегулировании послевоенных выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины одобрила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения послевоенных выборов президента. Об этом говорится на сайте комиссии.

Уточняется, что с 2022 года ЦИК работает над определением потенциальных рисков и проблемных вопросов, которые могут возникнуть при организации послевоенных выборов. Первый пакет мер был подготовлен в сентябре того же года.

Новые предложения могут быть рассмотрены при разработке законопроекта о надлежащей организации и проведении выборов президента Украины и народных депутатов, которые не проводились в связи с введением военного положения, говорится в документе.

Кроме того, председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что наработанные предложения должны стать основой для содержательного диалога на уровне парламента с привлечением гражданского общества и всех релевантных государственных институтов, а также вкладом в выполнение евроинтеграционных обязательств Украины.