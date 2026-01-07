«Это немного странно»: внучка Трампа пожаловалась на жизнь

Кай Трамп, 18-летняя внучка президента США Дональда Трампа, пожаловалась, что ее постоянно, везде и всюду сопровождают представители охранных служб. Она добавила, что это мешает ее личной жизни, убивает ее, пишет Express.

По данным газеты, девушка активно играет в гольф, в частности, участвовала в турнире Annika во Флориде.

«Честно говоря, очень неловко, когда ты сидишь на свидании с парнем, а они (охранники) сидят через два столика. Это немного странно», — отметила Кай.

Девушка пояснила, что старается не обращать внимание на сопровождающих, делает вид, будто их не существует.

Вместе с тем, уточнила Кай, первые несколько месяцев прошлого года были очень тяжелыми.

«Но как только я подумала: «Их единственная задача — защищать меня. Я сосредоточусь на своих делах, а они будут делать свою работу», мне стало намного легче», — заметила внучка Трампа.

Кай констатировала, что не желает баллотироваться, не хочет иметь ничего общего с политикой.