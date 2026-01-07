Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение полугода

Конфликт на Украине может завершиться до конца июня. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Евросоюза, пишет «Страна.UA».

«Переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками коалиции желающих. Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», – сказал он.

Срок председательства Кипра в ЕС истекает 30 июня.

Зеленский предложил США повторить венесуэльский сценарий с Кадыровым

В конце декабря в интервью Fox News Зеленский заявил, что 87% украинцев хотят наступления мира, однако 85% граждан страны выступают против вывода украинских войск с территории Донбасса. По его словам, выход украинских войск с территории Донбасса — это «худший сценарий» и «большой риск» для Украины, поэтому такой вариант «неприемлем» для жителей страны.

6 января украинский президент Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после завершения конфликта. При этом договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны пока находятся на уровне «черновиков».