На Урсулу фон дер Ляйен подали в суд

Евродепутат Де Мази подал в суд на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на текст заявления.

По мнению евродепутата, чиновница нарушила обязательство отвечать на запросы Европарламента, так как не предоставила Де Мази сведения о контактах с оборонными компаниями.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Урсула фон дер Ляйен хочет превратить Евросоюз в четвертый рейх.

До этого стало известно, что Европарламент воздержался от комментариев по поводу ситуации в Венесуэле.