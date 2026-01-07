В Белом доме высказались о судьбе экипажа захваченного российского танкера

Экипаж нефтяного танкера «Маринера» (международное наименование M/V Bella 1), нарушил законодательство США и подлежит уголовному преследованию, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет «Российская газета».

В среду, 7 января, береговая охрана США, за несколько тысяч километров от побережья страны, в международных водах захватила нефтетанкер, шедший под российским флагом.

Российские официальные лица назвали действия США «пиратством», нарушением конвенций и призвали к гуманному обращению с захваченными моряками.

«Задержание сегодня утром в северной части Атлантического океана танкера, передвижение которого было отслежено, произошло в соответствии с ордером, выданным федеральным судом. Это судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило нефть в нарушение санкций. США и президент [Дональд Трамп] этого не потерпят», — отметила Левитт.

Пресс-секретарь уточнила, что не только в отношении судна, но и в отношении команды был выдан судебный ордер на арест.

В МИД РФ обратились с жестким требованием к США

По ее словам, это означает, что экипаж теперь подлежит суду за любое соответствующее нарушение федерального законодательства и в случае необходимости будет доставлен в Соединенные Штаты для судебного преследования.