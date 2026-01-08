США хотят предъявить уголовные обвинения членам экипажа судна «Маринера»

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила о начале уголовного расследования в отношении членов экипажа танкера Marinera, который ранее носил название Bella 1 и был конфискован по решению американских властей.

По словам Бонди, «всем причастным» будут предъявлены уголовные обвинения. Судно Bella 1, ответственное за транспортировку нефти из Венесуэлы и Ирана, было включено в санкционный список за поддержку иностранных террористических организаций.

Стало известно, каким будет ответ России на захват «Маринеры»

Министерство юстиции США также отслеживает несколько других судов, в отношении которых могут быть применены аналогичные меры. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что экипаж Marinera может быть доставлен в Соединенные Штаты для судебного преследования.

МИД России подтвердил наличие россиян на борту захваченного танкера и потребовал от США обеспечить достойное обращение с членами экипажа и не препятствовать их возвращению на Родину.

Танкер Marinera, до конца декабря известный как Bella 1, ходил под флагом Панамы и находился под санкциями США. Вашингтон считает судно частью теневого флота, занимающегося незаконными перевозками нефти для финансирования Корпуса стражей иранской революции. Танкеры прибыли к берегам Венесуэлы из Ирана.