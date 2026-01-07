В Белом доме оценили отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

Отношения президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином честные и открытые. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.

«Я думаю, у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом России Путиным, так и с председателем КНР Си Цзиньпином», — сказала она.

Левитт напомнила, что Трамп неоднократно разговаривал с лидерами России и Китая с момента вступления в должность.

Ранее сотрудница RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид заявила, что Трамп с уважением относится к Путину.