ООН призывает избегать эскалации после захвата танкера "Маринера"

Организация Объединенных Наций осведомлена о ситуации с захватом американскими силами танкера "Маринера" и призывает стороны не допустить дальнейшего обострения напряженности. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы, конечно, осведомлены о ситуации на данном этапе. У нас недостаточно информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам", - отметил Дюжаррик.

Он подчеркнул, что любые правоохранительные действия в океанах и морях должны осуществляться в соответствии с применимым международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах.