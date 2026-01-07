«Сдержать Россию»: Белый дом объснил, зачем США нужна Гренландия

Администрация президента США Дональда Трампа официально подтвердила, что ведет предметные дискуссии о возможности приобретения Гренландии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт на брифинге для журналистов заявила, что команда по национальной безопасности рассматривает этот шаг как ключевой элемент стратегии по противодействию влиянию России и Китая в Арктике.

«Хочу отметить, что приобретение Гренландии Соединенными Штатами — не новая идея. Президенты, начиная с XIX века, заявляли, что это выгодно для национальной безопасности Америки. Президент очень открыто и ясно дал понять всем вам и всему миру, что он считает сдерживание агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе наилучшим вариантом для Соединенных Штатов, и именно поэтому его команда сейчас обсуждает, как может выглядеть потенциальная покупка», — сообщила Ливитт.

По словам представителя администрации, контроль над островом необходим Вашингтону для обеспечения стратегического доминирования в регионе.

«Больше контроля над арктическим регионом и обеспечение того, чтобы... наши противники не могли продолжать свою агрессию в этом очень важном и стратегическом регионе. Кроме того, было бы много других преимуществ».

Ливитт подчеркнула, что вопрос не является теоретическим, а находится в стадии реальной проработки. По ее словам, в настоящее время Дональд Трамп обсуждает это со своей командой по национальной безопасности.