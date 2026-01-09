Стало известно о попытках Дании убедить США в нежелании продавать Гренландию

Власти Дании и находящейся под ее контролем Гренландии пытаются убедить американских законодателей, что не заинтересованы в продаже острова США. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата в Европейском союзе (ЕС).

По словам источника издания, на днях посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Ибосетсен провели встречу с американскими конгрессменами. Он подчеркнул, что переговоры были интенсивными.

«Оба посланника пытаются убедить как можно больше из них (парламентариев из США — «Газета.Ru») в том, что Гренландия не хочет быть купленной США, а Дания не заинтересована в такой сделке», — отметил дипломат.

США планируют "купить" жителей Гренландии

Как рассказали еще два европейских дипломата, чиновники из Дании намерены провести формальное совещание и предоставить обновленную информацию по данному вопросу на встрече послов стран — членов ЕС. Последняя запланирована на 9 января.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. Он обратил внимание, что датский остров окружен российскими и китайскими кораблями и нужен Вашингтону «для обороны».

Позднее американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на следующей неделе.

Ранее вице-президент США посоветовал Европе прислушаться к словам Трампа о Гренландии.