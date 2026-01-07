Трамп сделал пафосное заявление о России и Китае

Президент США Дональд Трамп заметил, что Россия и Китай уважают и боятся только Соединённые Штаты, которые ему удалось «перестроить» в период своего руководства. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в последние месяцы американский лидер неоднократно делал публичные заявления, в которых жестко критиковал предшествующую администрацию и превозносил свои заслуги во внутренней и международной политике.

«Единственная страна, которую уважают и боятся Россия и Китай, - это перестроенные мной Соединённые Штаты Америки», — отметил Трамп.

Ранее президент предположил, что Москва и Пекин «совершенно не боятся НАТО без Соединенных Штатов».