Трамп назвал глупостью отказ ему в Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп назвал глупым решение Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я в одиночку положил конец восьми войнам, и Норвегия, член НАТО, по глупости решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира», — говорится в публикации.

Трамп подчеркнул, что это «не имеет значения», поскольку важен сам факт спасения миллионов жизней.

В октябре Дональд Трамп заявил, что рассчитывает все же получить Нобелевскую премию мира в 2026 году. Он усомнился в способности других президентов США остановить хотя бы одну войну, тогда как нынешний лидер страны считает, что остановил восемь конфликтов.