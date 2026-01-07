Действия западных стран, объединившихся в так называемую «коалицию желающих», ведут к неизбежному прямому военному столкновению с Москвой. С таким предостережением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги встречи союзников Киева в Париже.

«"Коалиция желающих" во время встречи в Париже сделала новый шаг к конфликту с Россией», — написал дипломат в своем аккаунте в социальной сети X.

Глава венгерского МИД особо отметил опасность планов по вводу иностранных контингентов на украинскую территорию.

«Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией».

Сийярто подчеркнул, что Будапешт категорически отвергает последние милитаристские решения Брюсселя и продолжает настаивать на мирном урегулировании, поддерживая идею прямых переговоров между США и Россией на высшем уровне.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что любой сценарий появления войск НАТО на Украине является категорически неприемлемым. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркивал, что Москва никогда не даст согласия на размещение западных солдат, будь то силы Альянса или «коалиции желающих». Подобные инициативы, активно продвигаемые Великобританией и Францией, в Кремле расценивают как подстрекательство к эскалации и затягиванию боевых действий.