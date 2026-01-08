Трамп заявил об интересе России к США

По словам главы Белого дома, Россия и Китай не испытывают страха перед НАТО без участия Америки, и он не уверен, что альянс придет на помощь США, если это потребуется.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Североатлантический альянс в любых ситуациях. Он также отметил, что за время своего президентства прекратил восемь войн в одиночку, восстановил армию страны и добился от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП, чего ранее не удавалось достичь.

Напомним, что сенатор Скотт заявил, что США займутся вопросами Кубы и Никарагуа. Карлсон заявил, что действия Соединенных Штатов в Венесуэле лишили аргументов критиков СВО на Западе. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что танкер «Маринера» притворялся российским.