Пентагон прокомментировал задержание российского танкера

Блокада подсанкционной венесуэльской нефти остается в силе по всему миру, рассказал в соцсетях глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 7 января, Европейское командование ВС США сообщило, что силовики задержали российский нефтяной танкер «Маринера» за нарушение американского санкционного режима.

«Блокада в отношении подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефти остается в полной силе и в любой точке мира», — отметил Хегсет.

Ранее сообщалось, что экипаж танкера Bella 1, который силы США преследуют после попытки задержания в Карибском бассейне 21 декабря, нарисовал на борту российский флаг, «пытаясь претендовать на защиту со стороны России».

Американцы поднялись на борт танкера «Маринера»

31 декабря 2025 года правительство России направило дипломатическую ноту в Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома с просьбой прекратить преследование танкера Marinera (такое название получило судно после переименования).

Во вторник, 6 января, в МИД РФ заявили, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера , который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права.