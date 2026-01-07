Премьер Венгрии назвал заседания Евросовета военными советами

Заседания Европейского совета превратились в военные советы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

"Некоторые из нас предлагают другой путь: мир, стабильность и ответственная экономика. Тем временем Украина запрашивает €800 млрд в течение следующих 10 лет, что еще больше подталкивает Европу к экономическому спаду", - написал глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что отказ Европы от того, чтобы "их вели к краху", является вопросом времени.

В конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается примерно в $700–800 млрд. Заявление прозвучало на фоне выдачи Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза. Решение ЕС принял на саммите в Брюсселе 19 декабря. Эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в 2026 и 2027 году.

6 января Орбан заявил, что находящаяся в рецессии Европа навредит своему народу, предоставив Украине €800 млрд.