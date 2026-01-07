Зеленский неожиданно ответил на вопрос о судьбе Кулебы

Владимир Зеленский игриво ответил на вопрос о том, где в настоящее время работает экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, министра уволили в 2024 году, на фоне ухудшения отношений с экс-главой офиса президента Андреем Ермаком.

Репортеры региональных изданий попросили украинского лидера раскрыть, какой пост занимает Кулеба в настоящий момент.

«Не скажу», — ответил Зеленский.

Политик не посчитал нужным расширить свой ответ, назвать причины, по которым он не желает раскрывать судьбу соратника.