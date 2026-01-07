Документ о поддержке Украины, согласованный на парижской встрече так называемой «коалиции желающих», приблизил мир к Третьей мировой войне, рассказал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча членов коалиции прошла во вторник, 6 января. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины и о размещении воинских контингентов на территории республики после прекращения огня.

«Парижское соглашение продвинуло мир к Третьей мировой войне», — отметил Медведчук.

По его мнению, европейские политические лидеры ведут макрорегион к непоправимой катастрофе, к миллионам человеческих жертв и уничтожению их государств.

США отказались ставить подпись под декларацией "коалиции желающих"

Ранее политик сообщил, что возможные выборы на Украине не будут легитимными, если право голоса не получат украинские граждане, живущие в России.

По данным Медведчука, сейчас на территории России, по разным подсчетам, проживает от 5 до 10 млн украинских граждан, имеющих право голоса.